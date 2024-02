Teilen: Der Goldpreis gewinnt im Vorfeld der Veröffentlichung des US PPI und des Verbraucherstimmungsindex an Boden - Der Anstieg an der Wall Street über Nacht könnte den Anstieg des Goldpreises begrenzen - Nach der Abschwächung des US-Dollars als Reaktion auf die am Donnerstag gemeldeten schwächeren Einzelhandelsumsätze zieht Gold die Aufmerksamkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...