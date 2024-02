New York - Preisdaten aus den USA nehmen den New Yorker Indizes am Freitag nahe ihrer Rekordkurse den Wind aus den Segeln. Die Erzeugerpreise waren im Januar in den Vereinigten Staaten etwas stärker gestiegen als erwartet. Dies könnte für Marktteilnehmer, die auf bald sinkende Zinsen setzen, erneut eine schlechte Nachricht sein. Der Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,42 Prozent im Minus bei 38 608,64 Punkten. Für den marktbreiten S&P ...

Den vollständigen Artikel lesen ...