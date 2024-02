Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag nach einer Berg- und Talfahrt kaum verändert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0776 US-Dollar gehandelt. Sie bewegte sich damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Auch gegenüber dem Franken zeigte sich der Euro mit aktuell 0,9486 per Saldo in etwa stabil. Im frühen Geschäft kratzte er aber mit 0,9499 kurz an der Marke von 0,95 Fr. Der US-Dollar hält sich gleichzeitig mit 0,8803 knapp über ...

