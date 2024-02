DJ PTA-Adhoc: German Values Property Group AG: Aufsichtsrat mit zwei von drei Mitgliedern besetzt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leipzig (pta/16.02.2024/18:40) - 16. Februar 2023 - Dem Vorstand der Gesellschaft wurde heute mitgeteilt, dass die designierten Aufsichtsratsmitglieder Herr Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll und Herr Dr. Reiner Fonteyn ihre Ämter angenommen haben. Beide wurden von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 13. Dezember 2023 gewählt, hatten Ihre Ämter jedoch noch nicht angenommen. Damit ist der Aufsichtsrat wieder mit zwei von drei erforderlichen Mitgliedern besetzt.

Zudem hat der Vorstand der Gesellschaft heute einen Antrag gemäß § 104 Abs. 1 AktG auf Bestellung von Herrn Olaf Christian Bank als drittes Aufsichtsratsmitglied gestellt. Herr Bank war in der Vergangenheit sowohl bereits Mitglied des Aufsichtsrates als auch Vorstand der Gesellschaft.

