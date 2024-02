wO Börsenlounge: Coinbase | Trade Desk | DraftKings - Applied Materials hält KI-Fantasie hoch!

An der Börse regiert der das doppelte "K" - KI & Krypto. Aktie, die mit einem von beiden in Verbindung gebracht werden können, sind gefragt. Passen die Zahlen der Konzerne noch, geht es oft zweistellig in die Höhe!Der Hype nach KI und Krypto-Aktien ist ungebrochen. Da sich viele Anleger aber nicht mehr an Nvidia oder Super Micro Computer rantrauen, ist Ersatz gefragt. Die Auswahl ist groß und passen die Quartalszahlen, dann wird schnell zugegriffen von den Anlegern. Daher konnten sich The Trade Desk, Coinbase und Applied Materials über Kurssprünge freuen. Dropbox hätte auch in die Kategorie fallen können. Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen. Allerdings sind die Erlöse seit eingen …



