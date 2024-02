Super Micro Computer ist die Aktie der Stunde, wenn nicht des bisherigen Jahres. Plus 279 Prozent in der Spitze - seit dem Jahreswechsel. Allein diese Woche macht das Papier einen Sprung um 45 Prozent. Spitzenreiter bei Trades und Umsatz bei Tradegate. Und am Nachmittag dann, als wäre alles nicht so aufregend genug für investierte Anleger, der Crash.Diese Achterbahnfahrt der Gefühle kann wohl nur nachvollziehen, wer zuvor ein Ticket gelöst hat. Den Trade- und Umsatzzahlen zufolge, die heute am Handelsplatz ...

