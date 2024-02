Die Anleger werden zum Wochenschluss nach einer turbulenten Woche etwas vorsichtiger. Die wichtigen Indices an der Wall Street geben heute leicht nach. Am deutlichsten erwischt es den technologielastigen Nasdaq 100. Die Erzeugerpreise waren im Januar in den Vereinigten Staaten etwas stärker gestiegen als erwartet und dies erinnerte die Anleger einmal mehr an die Gefahr, dass die Zinsen vielleicht doch nicht so schnell sinken wie zuletzt erhofft.Der Dow Jones Industrial gab um 0,37 Prozent auf 38.627,99 ...

