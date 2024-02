Auf dem Markt für Premiumfahrzeuge sind Mercedes-Benz und BMW erbitterte Konkurrenten. Dennoch arbeiten die beiden Dax-Konzerne in China zusammen - mit Genehmigung der Behörden. An China kommt kein Autobauer mehr vorbei. Nur wer im Reich der Mitte, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, erfolgreich ist, besteht auch im internationalen Wettbewerb. BMW und Mercedes-Benz gehen deshalb einen auf den ersten Blick überraschenden Weg. In unserem Markenwertportfolio sind wir am 22.01 in den Call UL9CFP ...

Den vollständigen Artikel lesen ...