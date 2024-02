München - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Bedeutung des Kampfes um die Lufthoheit im Krieg gegen Russland unterstrichen.



"Ich denke, dass wir die Russen dieses Jahr überraschen können mit unseren Drohnen", sagte Selenskyj am Samstag. Es handele sich dabei um heimische Technologien. "Das machen wir gleichzeitig, während wir auch Unterstützung von unseren Partnern erwarten".



Da wo die Ukraine moderne Luftverteidigungssysteme aus dem Westen aufgestellt habe, hätten sich die Russen sofort zurückgezogen. Manche ukrainische Städte könnten dort schon wieder ihre Wirtschaft aufbauen. Das sei nicht fair für andere, die betroffen seien, "aber wir müssen Prioritäten setzen, weil wir nicht genügend Systeme haben", so der ukrainische Präsident.



In seiner Rede auf der Sicherheitskonferenz hatte Selenskyj erneut die Weltgemeinschaft um Unterstützung gegen Russland gebeten, aber auch schon für bisherige Hilfe gedankt.

