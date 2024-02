Bonn - Die neue Partei Werteunion ist gegründet. Das teilte ihr Sprecher Martin Lohmann am Samstag mit.



Der Gründungsakt sei um 12:32 Uhr in der Nähe der Bundesstadt Bonn auf dem Rhein vollzogen worden - offenbar auf einem Schiff. "Der Gründungsakt war nicht öffentlich, weshalb auch keine Medien zugelassen waren", sagte Lohmann. Das werde beim ersten Parteitag anders sein, dieser sei öffentlich.



Die Werteunion gab es bislang nur als Verein, in dem sich unzufriedene Mitglieder von CDU und CSU tummelten. Der soll als Förderverein bestehen bleiben.

