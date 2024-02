Berlin - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) drängt mit Blick auf den vierten Jahrestag des Anschlags in Hanau auf mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft gegen Rechtsextremismus. "Auf die Angst und die Ausgrenzung, die Rechtsextreme verbreiten, müssen wir mit mehr Menschlichkeit und Solidarität antworten", sagte sie am Sonntag.



"Wir brauchen stärkere Signale des Zusammenhalts", so Faeser. "Mehr als 20 Millionen Menschen in unserem Land haben eine Einwanderungsgeschichte. Nicht wenige fragen sich in diesen Tagen nach den Enthüllungen über rechtsextreme Netzwerke und ihre Vertreibungsfantasien, ob sie in Deutschland noch sicher sind." Die Antwort darauf könne nur sein: "Wir schützen euch, wir stehen an eurer Seite", sagte die Ministerin.

