DAX: Allzeithoch oder Crash?: Kommt der große Knall an den Märkten? - Nvidia hat es in der Hand!

Die Stimmung an den Börsen ist euphorisch! Jede für gut befundene Nachricht wird sofort gekauft. Besonders wenn sie mit den "Glorreichen Sieben" oder Krypto-Währungen zusammenhängen. Wie lange kann das noch gut gehen?Ich gehöre mit Sicherheit nicht in die Kategorie Schwarzmaler, die permanent vor einem bevorstehenden Aktien-Crash warnen und gefühlt alle zehn Jahre auch mal recht haben, aber ich mache mir ein wenig Sorgen. Nicht vor einem Crash, aber vor einem deutlichen Rücksetzer, der einige Anleger auf dem falschen Fuß erwischen kann. Was wird gerade an den Märkten gespielt? Der KI-Hype geht weiter und etwas später als angenommen zeigt sich auch, dass die neuen Bitcoin Spot ETF's für …



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken