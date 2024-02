Teamviewer-Aktionäre dürften in den vergangenen Tagen regelrecht verzweifelt sein. Schließlich liegen die Kurse 3,73 Prozent tiefer als noch vor einer Woche. drei der fünf Sitzungen schloss die Aktie mit Verlusten. Dabei war das Minus vom Freitag in Höhe von 3,79 Prozent für Teamviewer besonders schmerzhaft. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage? Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt spürbar eingetrübt. Bei Teamviewer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...