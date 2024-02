Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal hat am Freitag demonstriert, dass selbst in der - positiven - Korrekturphase der vergangenen Tage die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Der Kurs des Finanzdienstleisters gab um -1 % nach. Damit ist und bleibt die Aktie im Vergleich der vergangenen Wochen und Monate letztlich auf der Stelle stehen. Analysten, die Kursprognosen abgeben, waren für die Aktie von [...]

