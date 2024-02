Zu einer Zeit, in der Russland Sanktionen gegen ecuadorianische Bananen verhängt, ist Kolumbien in Europa präsent und sucht nach besseren Preisen für die Frucht, so ein Bericht von contextoganadero.com. Die Präsidenten des Verbandes der Bananenerzeuger von Kolumbien (Augura), Emerson Aguirre Medina, und der Vereinigung der Bananenerzeuger von Magdalena und La Guajira...

Den vollständigen Artikel lesen ...