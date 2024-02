EQS-Ad-hoc: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Personalie

Adler Group S.A.: Verwaltungsratsvorsitzender Kirsten tritt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück



19.02.2024 / 08:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Adler Group S.A.: Verwaltungsratsvorsitzender Kirsten tritt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück Luxemburg, 19. Februar 2024 - Prof. Dr. A. Stefan Kirsten tritt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung vom Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden der Adler Group S.A. zurück und scheidet aus dem Gremium aus. Das teilt die Gesellschaft im Anschluss an eine außerordentliche Sitzung des Verwaltungsrats (Board of Directors) mit. Stefan Brendgen, Mitglied des Verwaltungsrats, übernimmt mit sofortiger Wirkung den Vorsitz des Gremiums. Mitteilende Person: Gundolf Moritz, Head of Investor Relations +49 151 23680993 g.moritz@adler-group.com







