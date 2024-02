Frankfurt - Am Devisenmarkt sind zu Wochenbeginn kaum Bewegungen auszumachen. Am Montagmorgen wird etwa der Euro bei 1,0782 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau von Freitagabend. Zum Franken bewegt sich die die Gemeinschaftswährung weiterhin in einer engen Spanne um die Marke von 95 Rappen und notiert aktuell mit 0,9504 knapp darüber. Der US-Dollar zeigt sich bei einem Stand von 0,8816 Franken ebenfalls kaum bewegt seit Freitagabend. Bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...