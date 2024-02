Die Deutsche-Bank-Aktie hängt immer noch unter dem hartnäckigen Widerstand bei 12,11 Euro in Form der 50-Tage-Linie fest. Das operative Geschäft des Finanzinstitutes könnte in einem Segment indes 2024 eine deutliche Belebung erfahren. Die Voraussetzungen dafür sind so gut wie seit Langem nicht.Ein Blick auf die kürzlich vorgestellten Zahlen der Deutschen Bank zeigt, dass 2023 die Unternehmensbank, die Firmen betreut, der Motor des Wachstums war. Denn die Sparte steigerte ihre Erträge um mehr als ...

