RHEINMETALL

Derzeit befinden wir uns in der zweiten Februarhälfte und damit in einer der schwächsten Börsenphasen des gesamten Jahres. Zusätzlich hat er Aktienmarkt nach einem dreifachen Verfallstag am Terminmarkt schon gerne mal die Richtung gewechselt. Bleibt die Frage, welche Rolle der heute Feiertag in den USA in dieser Konstellation spielen könnte. Einem dadurch in der Regel auch ruhigen Handelsgeschehen in Frankfurt steht die Möglichkeit schneller Bewegungen durch geringere Umsätze gegenüber. Wir stellen ...

