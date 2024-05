© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Gute Nachrichten für Rheinmetall-Aktionäre zum Wochenende. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser empfehlen die Aktie zum Kauf und sehen massives Kurspotenzial. Die Titel reagieren mit deutlichen Zuwächsen.Hauck & Aufhäuser Investment Banking hat eine Kaufempfehlung für die Aktien von Rheinmetall mit einem Zielkurs von 680 Euro ausgesprochen. Das neue Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von fast 33 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag. In einer aktuellen Analyse betont die Bank, der Rüstungskonzern sei richtungsweisend für die gesamte Branche, was ihn unverzichtbar mache. Analyst Simon Keller weist darauf hin, dass das Unternehmen von den aktuellen Konflikten in der Ukraine …