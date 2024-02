News von Trading-Treff.de Die Aktien von Nvidia und Apple sowie der DAX stehen zum Wochenauftakt auf der Liste interessanter Assets. Denn Nvidia verharrt am Allzeithoch und bringt am Mittwoch die Zahlen für das abgelaufene Quartal, während Apple und der DAX an charttechnischen Unterstützungen notieren. Was sich hier an Tradingmöglichkeiten ergeben kann, bespreche ich in meiner heutigen Ausgabe von "Tickmill's tägliche Tradingideen". Live-Besprechung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...