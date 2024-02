Solar Fabrik stellt ein Modul in neuem altem Format vor, das auch für schneereiche Gebiete und bald auch für Überkopfverglasung geeignet ist. Die pv magazine Jury zeichnet es als pv magazine spotlight aus.Ein Modul für alles und dazu noch in einem handhabbaren Format, so wie es Installateure von früher kennen? Mit 1,65 mal 0,88 Metern oder 1,45 Quadratmetern bietet die Solar Fabrik solch ein Produkt an. "Wir haben uns bewusst gegen den Trend zu immer größeren Modulen entschieden", sagt Chief Operation Officer Lukas Staab. "Mit diesem Modul grenzen wir uns weitestgehend vom Preiskampf ab." Das ...

