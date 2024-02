Etwas mehr als 10.000 der von Uber und Lyft in New York City eingesetzten Autos fahren inzwischen elektrisch. Das sind zwölf Prozent der Gesamtflotte der beiden Fahrdienst-Anbieter. Damit erfolgt der Antriebswandel in beiden Flotten schneller als gedacht. Kurz zur Einordnung: Anfang 2023 kündigte New Yorks Bürgermeister Eric Adams an, Fahrdienst-Anbieter wie Uber und Lyft verpflichten zu wollen, ihre Flotten bis zum Jahr 2030 vollständig auf E-Autos ...

