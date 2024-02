Zürich - Die Swiss muss sich auf die Suche nach einem neuen CFO machen. Der Finanzchef Markus Binkert verlässt das Unternehmen per Ende Mai. Die Nachfolgesuche sei bereits in die Wege geleitet worden, teilte die Airline am Montag mit. Binkert, der 19 Jahre lang für die Fluggesellschaft tätig war, wechselt zur in der Gastronomie und im Hotelmanagement tätigen SV Group. Dort wird er CEO und ersetzt laut deren Angaben den langjährigen Chef Patrick Camele. ...

