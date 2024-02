News von Trading-Treff.de Konsolidierung an der Wall Street, während der DAX-Ausbruch nachhaltig ist? Aktien heute: Nvidia, ARM, Apple, Coinbase, Microsoft, Disney und viele mehr. Was kommt nach den Rekorden an der Wall Street? Die neue Woche startet an der Börse verhalten, da es in den USA mit dem "President Day" einen Feiertag und nur verkürzten Handel bei den Futures gibt. Somit kann der DAX aus eigener Kraft zeigen, wie stark der Ausbruch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...