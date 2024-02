Mit Benjamin Frank verstärkt als Chief Financial Officer die Geschäftsführung des Dresdner Photovoltaik-Herstellers Solarwatt. Er kommt von SMA. Der Verwaltungsrat der Solarwatt GmbH hat einen neuen Chief Financial Officer (CFO) in die Geschäftsführung berufen. Zum 1. März 2024 übernimmt Benjamin Frank die Verantwortung für die Bereiche Finanzen und IT beim Dresdner Unternehmen. Damit verstärkt der 41-Jährige die Geschäftsleitung mit CEO Detlef Neuhaus, CTO Armin Froitzheim und CSCO Sven Schwarz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...