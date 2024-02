Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal hat auch am Montag an den Aktienmärkten keinen Erfolg mehr genossen. Die Notierungen sind um gut -1 % nach unten geschoben worden. Die Aktie findet sich in einer fast schon ungewöhnlichen Schwächephase wieder. Die Kurse sind in den vergangenen 10 Tagen zunächst einmal von ihrem vorhergehenden Durchbruch auf Notierungen von mehr als 60 Euro aufgehalten worden. Der [...]

