Siemens - solides Auftaktquartal und Aktienrückkaufprogramm stützen.

Die Aktie von Siemens legte seit Jahresbeginn überdurchschnittlich stark zu. Katalysator waren starke Zahlen im ersten Geschäftsquartal. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 wurde damit bestätigt. Kürzlich startete zudem ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm.

"Siemens hat erneut ein starkes Quartal abgeliefert und sein profitables Wachstum fortgesetzt", erklärte Konzernchef Roland Busch bei der Vorlage der Zahlen. Die Schwäche im Industrieautomationsbereich in China konnte durch ein wachsendes Geschäft im Bereich Smart Infrastructure und Mobility ausgeglichen werden. Derweil reduzierte Siemens den Anteil an Siemens Energy auf 17,1 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet Siemens ein Umsatzplus zwischen vier und acht Prozent und der Auftragsbestand liegt auf einem Rekordniveau.

Das DAX®-Papier wird nach Angaben von Refinitiv aktuell mit einem KGV von 15,7 und einer Dividendenrendite von 2,8 Prozent bewertet. Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie nach Angaben von Refinitiv weiterhin als haltens- oder gar kaufenswert ein. Der Auftragseinbruch in China im Bereich Digital Industries dürfte die Münchener jedoch im weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs weiter zu spüren bekommen. Eine stärkere konjunkturelle Abkühlung oder gar ein Abgleiten wichtiger Wirtschaftsregionen in eine Rezession könnten die Aktie von Siemens belasten.

Chart: Siemens

Widerstandsmarken: 169,90/188,60 EUR

Unterstützungsmarken: 139,70/145,45/151,25 EUR

Die Aktie von Siemens befindet sich seit 2020 in einer Aufwärtsbewegung. Allerdings ist dieser Trend von teils sehr starken Rücksetzern geprägt. So zeigte das Papier zuletzt von Mitte Juni 2023 bis Ende Oktober 2023 eine Konsolidierung bis auf EUR 121. Anfang November drehte die Aktie nach oben und bildete zur Jahreswende bei EUR 169,90 ein neues Allzeithoch. Seither bewegt sich die Siemens-Aktie zwischen EUR 158,30 und EUR 169,90. Aktuell nimmt das Papier erneut Anlauf, die Widerstandsmarke zu überwinden. MACD und RSI sind derzeit noch neutral. Gelingt der Ausbruch über EUR 169,90 könnten einige Signal auf "grün" umschwenken und eine Fortsetzung der Aufwärtsentwicklung bis EUR 188,60 (138,2%-Retracmentlinie) einleiten. Auf der Unterseite findet die Aktie bei EUR 158,30 eine solide Unterstützung. Taucht die Aktie jedoch unter das Level, droht ein Rücksetzer bis EUR 151,25 und im weiteren Verlauf bis EUR 139,70.

Siemens in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 07.11.2022-19.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Siemens in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.02.2024- 19.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Express Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe des anfänglichen Referenzpreises oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert vorzeitig zurück. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Siemens-Aktie auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Siemens-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung Siemens Express Aktienanleihe Protect HVB8M2 * 101,25** 28.12.2026 Basispreis: 50%***; Zinssatz: 5,0 % p.a.

*Zeichnungsfrist bis 07.03.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.02.2024; 14:50 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf Siemens für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Siemens HC33DU 13,64 112,904916 127,018031 3 Open End Siemens HC306Q 12,55 135,474773 152,40912 5 Open End Siemens HC04K5 15,32 152,402165 164,259053 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.02.2024; 14.50 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf Siemens für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Siemens HC2879 2,77 225,64293 211,540247 -3 Open End Siemens HC6LK8 2,72 203,073074 186,157087 -5 Open End Siemens HD15HL 2,58 186,145682 174,306817 -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.02.2024; 14:50 Uhr

