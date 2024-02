Die BFH will mit ihrem neuen Kompetenzzentrum zur Agri-PV sowohl die wissenschaftliche Betreuung von Projekten und Anlagen als auch Unterstützung für Landwirte, Planer und Errichter anbieten. Dafür bündelt die Hochschule die Expertise in Photovoltaik und Agrarökologie "in schweizweit einmaliger Weise".Die Berner Fachhochschule (BFH) hat am Montag offiziell die Gründung einer neuen Forschungseinrichtung für Agri-Photovoltaik bekanntgegeben. Das "AgriSolar-Forum" wird getragen von der zur BFH gehörenden Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (BFH-HAFL) und dem Departement Technik ...

