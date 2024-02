Teilen: Der Goldpreis setzt am Montag seine Gewinnsträhne zum dritten Mal in Folge fort - Die Präsidentin der Federal Reserve (Fed) von San Francisco, Mary C. Daly, erklärte, dass im Jahr 2024 drei Zinssenkungen der Fed möglich sind - Das CME FedWatch Tool geht von einer 52%igen Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im Juni aus ...

