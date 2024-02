Teilen: Der US Dollar Index weitet am Montag seine Verluste zum vierten Mal in Folge aus - Der Greenback verlor an Boden, nachdem Ex-Fed James Bullard der Fed eine Zinssenkung im März nahelegte - Der verbesserte EPI deutet darauf hin, dass die Fed bei der kommenden Sitzung eine Zinsanpassung vermeiden könnte - Der US Dollar Index (DXY) setzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...