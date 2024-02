Die Plattform steigert die Produktivität um 20% und reduziert die Gesamtbeschaffungskosten um 10-15%

LTIMindtree[NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute die Einführung von Navisource.AI bekannt, einer GenAI-gestützten autonomen Beschaffungsplattform. Mit Hilfe von KI-gesteuerten Preisfindungs- und Verhandlungssystemen zielt die Plattform darauf ab, die Gesamtbeschaffungskosten um 10-15 Prozent zu senken.

Navisource.AI revolutioniert das Beschaffungswesen mit KI und rationalisiert die Prozesse von der Bedarfsanforderung bis zum Risikomanagement. Sie lässt sich über Canvas.AI in LLM und Modellkataloge integrieren und verbessert so die Arbeitsabläufe im Unternehmen. Sie ist mit Ariba und SAP S/4HANA kompatibel und bietet umfassende Navigations- und Entscheidungshilfen.

"Wir glauben, dass GenAI die Transformation in drei Dimensionen vorantreiben wird: funktionale Neugestaltung, neue Arbeitsweisen und intelligente Automatisierung. Die Ermöglichung von Geschäftsveränderungen durch GenAI ist ein Kernpunkt unserer Strategie. Da die Zuverlässigkeit und das Vertrauen in KI zunehmen, gehen wir davon aus, dass mehr autonome KI-gesteuerte Geschäftsprozesse orchestriert werden. Navisource.AI wird die indirekten Beschaffungsprozesse vereinfachen, Vorhersehbarkeit schaffen und viel Zeit für manuelle Tätigkeiten freisetzen, so dass sich die Beschaffungsfunktionen stärker auf strategische Initiativen konzentrieren können", so Vineet Moroney, Senior-Vizepräsident und globaler Leiter von Enterprise Apps, LTIMindtree

Beschaffungsteams können Navisource.AI für Marktforschung, Preisinformationen und Empfehlungen nutzen, wobei die Kosteneffizienz im Mittelpunkt steht. Die von GenAI betriebene Analyse-Engine versteht die Anforderungen und ermittelt die am besten geeignete Beschaffungsstrategie. Außerdem werden manuelle Berührungspunkte eliminiert und die Zusammenarbeit zwischen Lieferant, Beschaffungsfunktion und Anforderer verbessert.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle zu optimieren, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien nutzen. Als Partner für die digitale Transformation von über 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse positiv zu beeinflussen. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von über 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Spezialisten in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit renommierten Stärken der einstigen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer unternehmerischer Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationen in großem Maßstab. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltimindtree.com/

