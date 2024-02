Frankfurt - Der Euro hat am Montag in einem ruhigen Handel etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung wird am Nachmittag bei 1,0765 US-Dollar gehandelt. Am Morgen notierte sie noch ein wenig höher. Auch zum Schweizer Franken notiert der Euro etwas tiefer als am Montagmorgen. Derzeit kostet ein Euro 0,9494 Franken, nachdem er am Morgen noch über der Schwelle von 0,95 Franken lag. Der Dollar steht derweil wenig verändert bei 0,8819 Franken. Der Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...