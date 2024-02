Verschnaufpause in DAX & Co? Wochenausblick Börse. Nvidia, Coinbase, Apple, SMCI & Bitcoin im Fokus

Anzeige / Werbung

Die neue Woche startet an der Börse verhalten, da es in den USA mit dem "President Day" einen Feiertag und nur verkürzten Handel bei den Futures gibt. Somit kann der DAX aus eigener Kraft zeigen, wie stark der Ausbruch in der Vorwoche seitens der Marktteilnehmer:innen bewertet wird. Immerhin gelang zum Donnerstag und Freitag jeweils ein neuer Rekord intraday und auf Schlusskursbasis. Im Hoch stand der DAX kurz vor der 17.200er-Marke und sucht nun zum Wochenstart die Unterstützung bei 17.060 auf, wo die ehemaligen Hochpunkte aus den Wochen zuvor verankert sind.

Mit dieser Entwicklung notierte der DAX per Wochensaldo auch wesentlich stärker als die US-Indizes, welche im Minus schlossen und damit ihre jüngste Rekordserie beendeten. Als Argument für ein Stocken der Rallye sind die anziehenden Inflationsdaten zu benennen, die mit den Verbraucherpreisen am Dienstag und den Erzeugerpreisen am Freitag wieder anziehende Inflation signalisieren und damit die Märkte unter Druck setzen. Aus diesem Grund fiel auch der Nasdaq am Freitag zum Tagestief zurück und könnte nun den Aufwärtstrend ab November testen - nach dem heutigen Feiertag natürlich.

