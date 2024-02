Teilen: Die Inflation in der Eurozone wird in Zukunft höher sein als zwischen 2002 und 2007 - damals lag sie im Durchschnitt bei 2,2%, sagen die Analysten von Natixis. Die mittelfristige Inflation wird das Niveau der nominalen und realen Zinssätze bestimmen Die durchschnittliche Inflation in der Eurozone betrug im Zeitraum 2002-2007 2,2%. Wir haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...