Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist freundlich in die neue Börsenwoche gestartet. Mit Unterstützung der Schwergewichte Novartis, Nestlé und Roche hat der Leitindex SMI am Montag während des Handels stetig zugelegt und ist gar über die Schwelle von 11'400 Punkte geklettert. Diese Marke konnte der Index allerdings bis zum Börsenende knapp nicht verteidigen. Angesichts einer feiertagsbedingten Pause an den US-Börsen sowie nur wenigen Konjunktur- ...

