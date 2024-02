Teilen: Der US Dollar Index (DXY) korrigiert nach unten in Richtung 104,00, nachdem er die fünfte Woche in Folge im positiven Bereich geschlossen hatte. Ökonomen von ING analysieren die Aussichten für den Greenback. DXY hält sich diese Woche im Bereich von 104,00-105,00 Es scheint, als könne der Dollar für den Rest des Monats stark bleiben. Sisonale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...