Bei SAF Holland steigt der Umsatz 2023 um 35 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro an. Das entspricht den Erwartungen. Vor allem die Akquisition von Haldex sorgt für das Plus. Hier ist die Integration gut angelaufen. Beim bereinigten EBIT gibt es ein Plus von 62 Prozent auf 202 Millionen Euro. Auch damit werden die Erwartungen erfüllt. Neben Skaleneffekten ...

