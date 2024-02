Die Produktion und der Export von Hass-Avocados in Peru bricht jedes Jahr Rekorde, was die 6.109.547.000 USD belegen, die das Land in den letzten 8 Jahren mit dem Verkauf von 3.242.860 Tonnen erwirtschaftete, so berichtet Agraria.pe. Bildquelle: Unsplash Die Avocado-Produktion hat sich in den letzten 8 Jahren verdreifacht und dies hat dazu geführt, dass der exportierbare Wert von 2016 bis...

