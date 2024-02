Pfäffikon - Oerlikon konzentriert sich künftig auf das Geschäft mit Oberflächenlösungen. Vom Textilgeschäft der Division Polymer Processing Solutions und damit von knapp der Hälfte des Umsatzes will sich das Unternehmen trennen. Der Bereich Polymer Processing Solutions, also die Maschinen zum Spinnen von Textilfasern, wird abgespalten, wie Oerlikon am Dienstag mitteilte. Ob die Division verkauft oder eine andere Lösung gefunden wird, ist noch offen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...