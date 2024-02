USU Software will die Aktivitäten in der Türkei ausbauen und hat hierzu ein neues Verbindungsbüro in Istanbul eröffnet. "Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen und Partnern auszubauen und die Potenziale des Wachstumsmarktes Türkei optimal zu nutzen", so USU Software am Dienstag. Man setze auf "größtmögliche Kundennähe", sagt Achim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...