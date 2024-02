Aarau - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) hat 2023 das Rekordergebnis vom Vorjahr nochmals massiv verbessert. Dieser Erfolg beruhe auf der deutlichen Steigerung des Zinsgeschäfts. Der Reingewinn kletterte um fast 42 Prozent auf 253,8 Millionen Franken. Davon profitiert auch der Kanton Aargau. So beantragt der Bankrat eine Gewinnablieferung an den Kanton Aargau in Höhe von 117,0 Millionen. Hinzu kommen die Abgeltung der Staatsgarantie in Höhe von ...

