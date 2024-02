Die Fachagentur für Windenergie hat ihre jährliche Akzeptanzumfrage veröffentlicht. Knapp die Hälfte der Bevölkerung hält die Windenergienutzung für sehr wichtig. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) zeigt, dass die Akzeptanz der Windenergie in der Bevölkerung sehr hoch ist. Dabei bewerten 81 Prozent die Nutzung und den Ausbau von Windenergie an Land als wichtig oder sehr wichtig. "Seit Beginn der Umfragereihe im Jahr 2015 bewegt sich die Akzeptanz ...

