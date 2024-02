Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc (18/24)

As of February 20, 2024, the following warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BULL BERK X5 AVA 1 GB00BW00GK55 BEAR GULD X1 AVA 1 GB00BW6N7D88 MINI L USDSEK AVA 25 GB00BW6R7183 BEAR NIKE X3 AVA 1 GB00BKZZW144 MINI L TREL AVA 40 GB00BL01DT93 MINI L ALFA AVA 23 GB00BL01DK01 BULL UBER X4 AVA 4 GB00BL01KQ55 BULL MAR X3 AVA 2 GB00BL01KR62 BEAR EA X5 AVA 03 GB00BL01L513 BEAR PINS X5 AVA 1 GB00BNV5DW74 MINI L UUU AVA 07 GB00BQR93C41 MINI L USDCAD AVA 27 GB00BQR93B34 BEAR DAX X18 AVA 22 GB00BQRBBR16 MINI S DIGITAL TURBINE AVA 19 GB00BQRL4X84 MINI L NVIDIA AVA 65 GB00BNV4MK52 MINI L KAKAO AVA 69 GB00BNV46S14 The last day of trading will be February 20, 2024. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.