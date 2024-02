Coinbase, der führende Krypto-Dienstleister, erlebte zu Wochenbeginn einen Kursrückgang von 4,5 %, was jedoch die positive Tendenz mit einem beeindruckenden Plus von 156 % im letzten Halbjahr nicht schmälern konnte. Am Montag wurde die Aktie zu 165,44 € mit einer Wochenveränderung von -2,54 % gehandelt, was den Anlegern trotz des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...