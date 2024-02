FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca angesichts neuer Nachrichten zu Lungenkrebs-Medikamenten auf "Sell" mit einem Kursziel von 9500 Pence belassen. Neuigkeiten zum Mittel Tagrisso werte er leicht positiv, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem stehe aber TL01 gegenüber. Hier bestätige es sich, dass sich die Nervosität zu diesem Thema wahrscheinlich nicht so schnell legen werde./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 06:40 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken