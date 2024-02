Berlin - Die Mehrheit der Deutschen hält einen russischen Angriff auf ein Nato-Mitglied für möglich. In einer Erhebung von Forsa für die Sender RTL und ntv gaben dies 58 Prozent der Befragten an. 38 Prozent halten einen solchen Angriff für ausgeschlossen.



Am häufigsten halten die Anhänger der Grünen (74 Prozent), am seltensten die Anhänger der AfD (35 Prozent) und des BSW (42 Prozent) einen russischen Angriff auf ein Nato-Mitglied in den nächsten Jahren für denkbar.



Die Bundeswehr soll in den nächsten Jahren mit neuen Waffen und Material ausgerüstet werden, nur eine Minderheit der Bundesbürger (27 Prozent) glaubt allerdings, dass die Bundeswehr in fünf Jahren im Falle eines militärischen Angriffs "kriegstüchtig" wäre. Zwei Drittel (68 Prozent) glauben das nicht. Am stärksten bezweifeln die Anhänger der AfD (84 Prozent), dass die Bundeswehr in fünf Jahren "kriegstüchtig" ist.



Die Daten wurden am 16. und 19. Februar erhoben. Datenbasis: 1.001 Befragte.

