Die Kürzung der Bayer-Dividende von 2,40 Euro auf 0,11 Euro je Aktie sorgt am Markt und unter Analysten weiter für viel Diskussionsstoff. Auch in den kommenden zwei Jahren will Bayer die Dividende bei 0,11 Euro belassen. Damit spart der Konzern laut Konsens rund 5 Milliarden Euro ein. Die Analysten der DZ Bank begrüßen die Dividendenkürzung, so kann ...

