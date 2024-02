NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 176 US-Dollar belassen. Die Resultate des Handelskonzerns hätten insgesamt die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er lobte insofern ein starkes viertes Quartal. Im US-Geschäft seien seine zuletzt über den Konsens hinaus angepassten Erwartungen erfüllt worden. Auch der operative Gewinn habe in allen drei Kernsegmenten positiv überrascht dank der Bruttomarge./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 07:50 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 07:51 / EST

