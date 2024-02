An der Börse verfolgen Investoren Eigeninteressen. Es geht häufig um das Wohl des Geldbeutels und weniger um die Zukunft eines Unternehmens. Das ist leider so. Umso schöner war die heutige Nachricht von Bayer, dass die Dividende für die nächsten Jahre auf ein Minimum gestrichen wurde. Bayer hat jetzt nicht das Geld, Geschenke an die Aktionäre ...

